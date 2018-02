Österreichischer Dreifachsieg in Damen-Europacup-Abfahrt

Österreichs Abfahrerinnen haben am Mittwoch in Crans Montana für einen Dreifachsieg im alpinen Ski-Europacup gesorgt. Ariane Rädler gewann vor Nina Ortlieb (+0,63 Sek.) und Martina Rettenwender (+0,79 Sek). Nicht weniger als sieben ÖSV-Läuferinnen klassierten sich in den Top Elf.

Im darauffolgenden Super-G erreichte Ortlieb den zweiten Platz (+0,13 Sek. ) hinter der Schweizerin Jasmine Flury. Dritte wurde Tina Weirather (+0,25 Sek.) aus Liechtenstein. Rädler fuhr auf Platz vier vor Nadine Fest. Christina Ager wurde Siebente. (APA)