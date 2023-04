Österreichs Abfahrer testen WM-Strecke 2025

Der Winter ist zumindest für die heimischen Skisportler noch omnipräsent: Nach dem Marken-Launch und der Sportler-Ehrung am Montag in Wien ging es für Marco Schwarz und die Abfahrer gleich zurück auf den Schnee. Das heimische Speedteam trainiert seit Dienstag auf der WM-Strecke 2025 am Hinterglemmer Zwölferkogel - das ist den kalten Temperaturen und dem Neuschnee der letzten Tage gedankt. Schwarz kann sich da schon an sein neues Team gewöhnen - soll der Kärntner doch in zwei Jahren bei der Heim-WM ...