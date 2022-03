Österreichs Adler im Anflug auf den Nationencup, Widhölzl vor Vertragsverlängerung

Die Slowenen glänzten in Planica mit einer eindrucksvollen Flugshow: Vierfacherfolg der Gastgeber, aber im Nationencup steht Österreich vor dem Gesamtsieg.

Das Weltcupfinale der Skispringer in Planica avancierte am Freitag zu slowenischen Meisterschaften: Die Gastgeber feierten auf der Letalnica-Skiflugschanze, zu Deutsch schlicht "Flugplatz", angeführt von Premierensieger Žiga Jelar einen historischen Vierfacherfolg. Das hatte es in der Weltcupgeschichte zuvor erst ein Mal gegeben - 1980 durch Österreich (Armin Kogler vor Hubert Neuper, Toni Innauer und Klaus Duscherer).

Bester Nichtslowene wurde Ryoyu Kobayashi als Fünfter. Der Japaner machte somit den wahrscheinlich entscheidenden Schritt zum Gewinn des Gesamtweltcups. Stefan Kraft wahrte nach ...