Österreichs Biathletinnen schafften historisches Staffelresultat

Das historisch beste Staffelresultat im Weltcup haben Österreichs Biathletinnen am Samstag in Hochfilzen eingestellt. Schweden siegte überlegen vor Russland und Frankreich.

Basis des starken Resultats war eine sehr gute Schießleistung. ÖSV-Schießtrainer Gerald Hönnig sah nur fünf Nachlader seiner Schützlinge, und das bei schwierigen Bedingungen mit Schneefall.

Startläuferin Dunja Zdouc legte die Basis mit nur einem Nachlader, danach war die Weltcup-Gesamtdritte Lisa Hauser ebenfalls sehr gut unterwegs und lud nur einmal nach. Julia Schwaiger aus Saalfelden ließ das ÖSV-Team dann träumen: Sie übergab sensationell als Zweite an Schlussläuferin Christina Rieder. "Ich war schon ein bisserl nervös", sagte die Leogangerin über die ungewohnt gute Ausgangslage. "Aber ich habe es genossen, dass wir daheim wieder einmal so weit vorne aufgetreten sind. Ich dachte mir: Wenn die anderen drei Mädels so einen guten Tag haben, muss es bei mir auch passen." Noch in der Vorwoche war die ÖSV-Staffel (mit Anna Juppe statt mit Schwaiger) in Östersund überrundet und als 17. klassiert worden. Der Sprint am Samstag war ebenfalls mäßig verlaufen.

Rieder konnte das Top-Resultat nicht ganz halten, kämpfte aber tapfer und behielt in einem Fotofinish die Nase vor der Norwegerin Tiril Eckhoff voran und sicherte Platz sechs. "Ich bin mein eigenes Rennen gelaufen und hatte am Schluss noch Reserven."

Rang sechs hatte eine österreichische Frauenstaffel bisher erst einmal geschafft, im Februar 2019 waren in Canmore (CAN) Hauser, Rieder und Schwaiger ebenfalls mit von der Partie. Simone Kupfner war damals viertes Mitglied des Teams.