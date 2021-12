Österreichs Biathletinnen wurden überrundet

Dämpfer für die ÖSV-Biathletinnen um Lisa Hauser vor dem Heimweltcup in Hochfilzen: Im Staffelbewerb von Östersund wurde das rot-weiß-rote Team am Sonntag überrundet und als 17. aus dem Rennen genommen.

Christina Rieder und Dunja Zdouc rissen in Östersund bereits zu Beginn einen großen Rückstand auf, ehe Debütantin Anna Juppe nach einer Strafrunde genau bei der Übergabe an Schlussläuferin Lisa Hauser von der führenden Französin Julia Simon überholt wurde. Damit war das Rennen für Weltcupleaderin Hauser vorbei, ehe es begonnen hatte.

Der Sieg ging in überlegener Manier an Frankreich. Dahinter folgten die von Reinhard Gösweiner gecoachten Belarussinnen und Schweden. Auch kommende Woche in Hochfilzen steht eine Staffel auf dem Programm, außerdem werden in Tirol ein Sprint und eine Verfolgung ausgetragen. Hauser kommt nach einem Sieg im Sprint sowie zweiten und vierten Rängen im Führungstrikot in die Heimat.

In Schweden ging am Sonntagnachmittag noch das Verfolgungsrennen der Männer in Szene. In der Staffel am Samstag war das ÖSV-Team ebenfalls nur auf Platz 17 gelandet. Auch in der Verfolgung ist mit Simon Eder auf Startplatz 27 mit 1:20 Minuten Rückstand kein Spitzenplatz möglich. Felix Leitner liegt noch weiter zurück.