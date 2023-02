Österreichs Biathlon-Hoffnung wurde weiblich

Die goldenen Zeiten bei Österreichs Männern sind vorbei, bei der WM in Oberhof darf nur Lisa Hauser realistisch mit Medaillen rechnen.

Genau 40 Jahre ist es her, dass Österreich erstmals in der Biathlon-Welt ernst genommen wurde. Alfred Eder fuhr im Februar 1983 mit Bronze in Antholz die erste WM-Medaille für den ÖSV ein. Er startete damit eine stolze Serie: Insgesamt 17 Mal standen Österreichs Männer auf dem WM-Stockerl, Wolfgang Rottmann (2000 in Oslo) sowie Dominik Landertinger (2009 in Pyeongchang) durften sogar über Gold jubeln.

Abgesehen von Andrea Grosseggers Bronzener bei der Frauen-WM-Premiere 1984 blieb der Biathlonsport in Österreich lange eine Herrendomäne. Wenn aber am Mittwoch die Weltmeisterschaft 2023 in Oberhof (GER) beginnt, hält nur noch Alfred Eders Sohn Simon, 1983 während der Antholz-WM zur Welt gekommen, die leisen Hoffnungen auf eine Männermedaille wach. Der Routinier hat in seiner 20. Weltcupsaison zwar einige Top-Ten-Plätze gesammelt, für ganz vorne müsste aber schon sehr viel zusammenpassen. Die Basis ist bei ihm eine herausragende Leistung am Schießstand: "Das Schießen hat sich wieder stabilisiert, gerade bei der WM wird es sicher auf die letzten fünf Schüsse ankommen", sagt Eder.

Der Saalfeldner ist der letzte noch Aktive aus einer österreichischen Erfolgsära, in der mitunter selbst Weltklasse-Biathleten um einen Startplatz raufen mussten. Die WM-Medaillengewinner Christoph Sumann, Dominik Landertinger und Julian Eberhard sind mittlerweile als TV-Experten nur noch neben der Loipe mit dabei.

Der aktuelle ÖSV-Cheftrainer Vegard Bitnes hat eine holprige WM-Vorbereitung mit seinen Leuten hinter sich. Harald Lemmerer und Felix Leitner haben die EM in Lenzerheide (SUI) eingeschoben und sind dort eher unauffällig geblieben. Leitner war durch gesundheitliche Probleme gebremst, läuft aber schon den zweiten Winter weit unter seinen Möglichkeiten. Der dreifache Junioren-Weltmeister war in den vergangenen Jahren der einzige, der berechtigte Hoffnungen auf eine Fortsetzung früherer ÖSV-Erfolge geweckt hatte.

Mit weiblicher Unterstützung könnte Altmeister Simon Eder noch einmal zuschlagen - so wie vor zwei Jahren bei der WM in Pokljuka (SLO), als er als Teil der österreichischen Mixed-Staffel mit David Komatz, Dunja Zdouc und Lisa Hauser zu einer damals höchst unerwarteten Silbermedaille beitrug.

Mit Hauser wurden die Frauen zum starken Geschlecht innerhalb des ÖSV-Biathlonteams. Die Tirolerin - im Skigymnasium Saalfelden übrigens Klassenkameradin der Alpin-WM-Bronzenen Ricarda Haaser - ist in allen Bewerben für eine Wiederholung ihres Gold-Coups im WM-Massenstart von 2021 gut. Umso kurioser ist, dass die Frauenstaffel um die vielversprechende Anna Gandler zuletzt ohne Hauser mit Platz fünf in Antholz das beste Weltcupresultat der Geschichte holte. Gelingt mit Hauser der historische erste Staffelsprung aufs Stockerl just bei der WM? Es wäre eine ähnliche Sternstunde wie Alfred Eders Bronzene vor 40 Jahren.

Programm Biathlon-WM: 8. 2.: Mixed-Staffel (14.45), 10. 2.: Sprint Frauen (14.30), 11. 2.: Sprint Männer (14.30), 12. 2. Verfolgung F (13.25), Verfolgung M (15.30), 14. 2.: Einzel M (14.30), 15. 2.: Einzel F (14.30), 16. 2.: Single Mixed (15.10), 18. 2.: Staffel M (11.45), Staffel F (15), 19. 2.: Massenstart M (12.30), Massenstart F (15.15).