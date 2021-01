Österreichs harte Landung bei der Vierschanzentournee

Die ÖSV-Adler sind vor dem Tourneefinale in Bischofshofen vom Gesamtsieg weit entfernt. Mehr als 30 Meter sind es auf Stoch gerechnet. Stefan Kraft betrieb am Ruhetag Ursachenforschung.

Die Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen ist so etwas wie eine Österreicher-Schanze. 23 Mal und damit so oft wie keine andere Nation triumphierte ein ÖSV-Adler auf diesem Naturbakken, der durch den verhältnismäßig flachen Anlauf und den langen Schanzentisch im Skisprungzirkus einmalig ist. Doch die Erinnerung an diese rot-weiß-roten Sternstunden verblasst zusehends. Als bislang letzter Österreicher gewann Michael Hayböck 2015 in Bischofshofen. Stefan Kraft holte damals die Tournee-Gesamtwertung. Sechs Jahre liegt das zurück - im Spitzensport eine halbe Ewigkeit. Wir fragten vor dem ...