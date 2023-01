Österreichs junge Wilde jagen Lisa Hauser

Biathletin Lisa Hauser lief in Ruhpolding in die Top-Ten. Die Weltmeisterin bekommt bald mehr Konkurrenz aus den eigenen Reihen.







Lisa Hauser top, aber sonst? Hinter der Weltmeisterin von 2021 klaffte in Österreichs Biathletinnen-Team meist eine große Lücke. Das Einzel-Weltcuprennen von Ruhpolding am Donnerstag weckte aber Hoffnungen im Team von Cheftrainer Markus Fischer, dass die Tiroler Leaderin - diesmal auf Platz neun - bald starke interne Konkurrenz erhält.

Dabei war das größte Talent gar nicht am Start: Anna Gandler, die im Dezember einen Blitzstart in den Weltcup hingelegt hat, verzichtete wegen ihrer Verkühlung. So musste kurzfristig Anna Juppe einspringen. Die 23-Jährige Kärntnerin zeigte sich von den hektischen Begleitumständen unbeeindruckt, lief bei schwierigen Bedingungen in frühlingshaft grüner Landschaft mit Nummer 99 noch auf Rang 25. Ihr mit Abstand bestes Resultat.

Noch besser machte es Tamara Steiner. Die Steirerin, die von der Rückversetzung der Routiniers Katharina Komatz und Julia Schwaiger in den IBU-Cup profitierte, lief bei ihrem fünften Weltcupstart zum vierten Mal in die Punkteränge, als 22. so weit vorn wie noch nie. Da winkt in der Debütsaison sogar ein WM-Startplatz in Oberhof (ab 8. Februar)? "Ich habe jetzt mit meinen Resultaten einiges auf der Habenseite", meint die 25-Jährige, die sich schon auf die nächste Station Antholz freut.

Noch Lehrgeld zahlen musste ein weiteres neues Gesicht im Weltcup. Kristina Oberthaler aus Altenmarkt hatte bei ihrem Debüt als 81. bei zwei Fehlern knapp neun Minuten Rückstand auf Siegerin Lisa Vittozzi. "Es ist ein Riesenunterschied", schilderte sie den Umstieg vom IBU- zum Weltcup, sah aber auch läuferisch noch Luft nach oben.

Lisa Hauser lieferte in gewohnter Manier ab und war mit dem neunten Platz sehr zufrieden, zumal sie auch einmal stürzte: "Umso cooler war es dann, dass auch danach die vierte Schießserie so gut funktioniert hat. Mit einem Fehler kann ich heute richtig gut leben."

Haarscharf an der Annullierung vorbeigeschrammt ist das Einzelrennen der Männer am Mittwoch. Wie berichtet, waren nach einem Stromausfall Anzeigetafeln und TV-Bildschirme schwarz. Auch ein Notfallsystem fiel aus. Die Zeitnehmung lief aber dank eines zusätzlichen Batterie weiter. Laut den Experten hätte der Blackout aber nicht viel länger dauern dürfen.