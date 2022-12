Österreichs Rodler feiern in Igls Vierfachsieg

Nach dem Samstag mit drei Siegen in drei Rennen war eigentlich keine Steigerung mehr möglich. Doch Österreichs Rodelherren legten nach und jubelten zu viert. Den Sieg holte Nico Gleirscher.

Die Zeit der deutschen Triumphe ist vorbei im Rodelsport, Österreich ist der neue Dominator. Zumindest beim Weltcupauftakt auf der Heimbahn in Igls war alles fest in rot-weiß-roter Hand. Am Sonntag gingen die Rodel-Festspiele weiter, die Herren toppten noch den Super-Samstag mit Erfolgen im Damendoppel (Selina Egle/Lara Kipp), Damen-Einer (Madeleine Egle) und Herren-Doppel (Dreifachsieg mit Juri Gatt/Riccardo Schöpf an der Spitze) und feierten einen Vierfachsieg im Einerbewerb. Nico Gleirscher vor Wolfgang Kindl, Jonas Müller und David Gleirscher - da war selbst Verbandspräsident Markus Prock sprachlos. Der hat einst selbst viele große Erfolge gefeiert, musste aber zugeben: "Einen Vierfachsieg hat es zu meiner Zeit nie gegeben."