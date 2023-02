Österreichs Rodler schlugen die Deutschen in ihrem Wohnzimmer

Mit dem Sieg in der Teamstaffel schafften Wolfgang Kindl und Co. einen versöhnlichen Abschluss der Weltcuprennen in Altenberg.

Eine Woche nach der so erfolgreichen WM in Oberhof haben Österreichs Rodel-Männer im Weltcup in Altenberg das Stockerl verpasst. Während sich der Deutsche Max Langenhan im Einsitzer am Sonntag den Sieg vor Dominik Fischnaller (ITA) und Landsmann Felix Loch holte, landete das Österreicherpaket Wolfgang Kindl sowie David und Nico Gleirscher auf den Plätzen vier, fünf und sechs. Jonas Müller musste sich sieben Tage nach seinem WM-Gold im Einsitzer mit Platz zehn zufriedengeben.

In der Teamstaffel ließ Rot-Weiß-Rot dann aber die Muskeln spielen und setzte sich in der Besetzung Madeleine Egle, Kindl sowie Yannick Müller/Armin Frauscher 0,098 Sekunden vor Deutschland bzw. 0,139 vor Lettland durch. Nach Platz drei zum Saisonauftakt in Whistler und den nicht zu Ende gebrachten beiden Rennen in Sigulda war es die klar beste Saisonplatzierung.

"Das Ergebnis im Einsitzer passt absolut, das was am Ende auf das Podest gefehlt hat, habe ich im ersten Lauf verfahren", resümierte Kindl. "Positiv ist dafür der überragende Speed in der Bahn, den wir auch in der Team-Staffel ausgespielt haben. Uns sind allen sehr gute Läufe gelungen, es war viel Spannung drinnen, genau so soll es sein."