ÖSV-Abfahrer in Maiers Wohnzimmer nur mehr Außenseiter

Der Herren-Weltcup gastiert in dieser Woche in Beaver Creek - die jahrelange Dominanz der ÖSV-Stars ist nur mehr Reminiszenz.

Auf dem Weg in die gut gesicherte und von Securities überwachte Millionärs-Enklave von Beaver Creeek im US-Bundesstaat Colorado kommt man zwangsläufig an einer gewaltigen Bronze-Figur eines Adlers vorbei - liegt doch der Retortenort Beaver Creek im Eagle County. Zu Füßen des Adlers steht eine Tafel mit den Siegern der Weltcup-Rennen - und die liest sich jahrelang wie die Aufzeichnung österreichischer Meisterschaften.

Hermann Maier feierte hier bei der WM 1999 einen der kuriosesten Siege - zeitgleich mit Lasse Kjus und eine Hundertstel vor Hans Knauß, der mit dem Minimal-Rückstand gar nur Dritter geworden ist. Die Generalprobe davor gewann Andreas Schifferer vor Maier und Stephan Eberharter. Maier, der Beaver Creek auch einmal als sein Wohnzimmer bezeichnet hat und sich in den dortigen Bars auch so benommen hat, feierte hier auch einen emotionalen Sieg, nach seinem Unfall gewann er 2003 die Abfahrt vor Knauß und Schifferer. Hannes Reichelt wurde hier "Mister Super G", er gewann die Rennen 2005, 2007 und 2014 und holte sich bei der WM 2015 den Super-G-Titel.

Sogar Marcel Hirscher holte sich hier einen seiner seltenen Speed-Siege: 2015 gewann er den Super G vor Ted Ligety - nachdem der Deutsche Stefan Luitz wegen einer umstrittenen FIS-Regel (Einnahme von Sauerstoff aus Flaschen) disqualifiziert worden war. Von 2014 bis 2018 gewannen überhaupt nur Österreicher die dortigen Super G.

Doch das sind alles schöne Geschichten, wenn der Weltcup in der Woche in dem an der New Yorker Börse gelisteten Luxus-Resort Halt macht. Die letzte Abfahrt gewann der ÖSV 2007 - durch Michael Walchhofer. Seitdem haben etwa die Norweger sechs Mal durch Svindal, Jansrud und Kilde gewonnen. Den letzten ÖSV-Sieg im Super G gab es durch Max Franz im Dezember 2018 - doch der Kärntner ist Freitag nach Beinbrüchen zum Zuschauen verurteilt.

Damit gehen die Österreicher in dem Jahr nur als Außenseiter hinter dem alles überragenden Speed-Duo Aleksander Aamodt Kilde und Marco Odermatt auf die Raubvogelpiste. Die besten Chancen auf ein Treffen mit einem Adler bei der Siegerehrung sollte Matthias Mayer haben, dem als Vorjahres-Zweiten nur 0,66 Sekunden auf Kilde zum Sieg gefehlt haben. In Lake Louise war er am letzten Wochenende schon nahe am Abfahrts-Podest. "Bei mir läuft es gut, ich habe mein Material sehr gefunden. Aber ich habe ein bisserl einen Rückstand aufzuholen - eine Herausforderung auf das nächste Wochenende."

Die Damen gastieren diese Woche in Lake Louise. Da geben Nina Ortlieb und Nicole Schmidhofer nach schweren Verletzungen ihr Comeback - Ortlieb markierte im ersten Training sogar Bestzeit, ließ aber ein Tor aus.