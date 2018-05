ÖSV-Adler auf erstem Trainingskurs mit Neo-Trainer Felder

Der Urlaub ist vorüber und Stefan Kraft und Co. haben bereits den ersten gemeinsamen Trainingskurs mit dem neuen Cheftrainer Andreas Felder in den Beinen. In einer Höhe von mehr als 3.000 Metern wurden dabei auf dem Stubaier Gletscher auf selbst gebauten Minischanzen die ersten Sprünge in die neue Saison absolviert.

SN/APA (Neumayr)/FRANZ NEUMAYR Felder hat den Trainerposten übernommen