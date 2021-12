ÖSV-Adler bei Vierschanzentournee in der Rolle der Jäger

Der Weltcup in Engelberg, Generalprobe für das Skisprung-Spektakel rund um den Jahreswechsel, wurde zur Beute von Geiger und Kobayashi.

In zehn Tagen wird auf der Oberstdorfer Schattenbergschanze die Weitenjagd bei der 70. Jubiläumsauflage der Vierschanzentournee eröffnet - und die ÖSV-Adler werden dabei in der Rolle der Jäger sein. Bei der Generalprobe am Wochenende in Engelberg blieb den Österreichern ein Podestplatz verwehrt. Jan Hörl als Fünfter (Samstag) bzw. Daniel Huber als Achter (Sonntag) waren die besten ÖSV-Athleten und konnten sich damit trösten, dass sie aktuell auf einem konstant hohen Niveau springen - und das ist bei der Tournee auch nach ...