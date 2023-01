ÖSV-Adler Daniel Huber ist zurück auf der Schanze

Anfang November wurde Daniel Huber am Knie operiert, Anfang Jänner kündigte der ÖSV-Adler in einem SN-Interview an, dass er die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme im Februar in Planica noch nicht aufgegeben hat. Am Mittwoch machte der 30-jährige Seekirchner nun einen Riesenschritt in Richtung Comeback: Huber absolvierte in Seefeld die ersten Sprünge seit der OP, fünf an der Zahl. Das erfreuliche Fazit: Das Knie zeigte keine Reaktionen. "Es war viel Rückenwind, also gleich sehr herausfordernd für mich. Aber es ist insgesamt gut gelaufen", erzählte Huber hoch erfreut.