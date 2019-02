Österreichs Skisprung-Herren in der Besetzung Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck und Stefan Kraft führen nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Teambewerbs am Samstag in Lahti. Die ÖSV-Equipe liegt 25,1 Zähler vor Deutschland. Polen rangiert auf dem dritten Rang.

SN/APA (dpa)/KARL-JOSEF HILDENBRAND Schlussspringer Stefan Kraft