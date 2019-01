ÖSV-Adler in Garmisch abgeschlagen - Kobayashi führt

Die österreichischen Skispringer werden am Neujahrstag im zweiten Bewerb der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen nicht in die Entscheidung eingreifen. Stefan Kraft, der Dritte von Oberstdorf, schied nach völlig verpatztem Sprung wie im Vorjahr und ebenso wie Michael Hayböck sogar nach dem ersten Durchgang aus. Bester ÖSV-Springer war Daniel Huber (120 m) als 23.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Verpatzter erster Sprung von Stefan Kraft