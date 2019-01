ÖSV-Adler in Garmisch abgeschlagen - Kobayashi siegt erneut

Das ÖSV-Team hat beim Neujahrsspringen in Garmisch wie 2018 ein Debakel erlebt. Weltmeister Stefan Kraft, in Oberstdorf noch Dritter, fiel im Gesamtklassement der Vierschanzentournee durch Rang 49 aussichtslos zurück. Bester ÖSV-Mann in der Tournee ist vor dem dritten Bewerb am Freitag in Innsbruck Daniel Huber als Zehnter. Er belegte beim neuerlichen Sieg des Japaners Ryoyu Kobayashi Rang 15.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Ryoyu Kobayashi war wieder der Beste