Österreichs Skispringer feierten den ersten Weltcupsieg in einem Teambewerb seit fast zwei Jahren. Aber nicht alles lief perfekt in Lahti.

Freudestrahlende Gesichter nach dem Teamspringen am Samstag, fragende Blicke nach dem Einzelbewerb am Sonntag: Die ÖSV-Skispringer haben beim Weltcup in Lahti allerhand Höhen und Tiefen erlebt, um am Ende doch feststellen zu können, dass man mit Rückenwind in die Heim-WM gehen kann.