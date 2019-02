ÖSV-Adler-Quartett holte Sieg beim Weltcup in Lahti

Zehn Tage vor der Eröffnung der Heim-Weltmeisterschaften in Seefeld und Innsbruck haben sich Österreichs Skisprung-Herren einen Selbstvertrauensschub geholt. Das ÖSV-Team in der Besetzung Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck und Stefan Kraft gewann am Samstag in Lahti den Weltcup-Teambewerb mit elf Zählern Vorsprung auf Deutschland. Japan wurde vor Polen Dritter.

SN/APA (dpa)/KARL-JOSEF HILDENBRAND Schlussspringer Stefan Kraft fixierte den Sieg