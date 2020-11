ÖSV-Adler wegen dreier Coronafälle mit B-Team nach Ruka

Eine Hiobsbotschaft hat es am Mittwoch aus dem Lager der österreichischen Skispringer gegeben. Routinemäßige Tests auf das Coronavirus brachten bei Cheftrainer Andreas Widhölzl, Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald positive Befunde. Widhölzl und Rekord-Weltcupsieger Schlierenzauer zeigen laut ÖSV-Angaben vom Mittwoch leichte Symptome, alle drei haben sich sofort in Quarantäne begeben. Auch das restliche Team vom Auftakt in Wisla ist in Selbst-Quarantäne.

Der ÖSV wird bei der zweiten Weltcup-Station in Ruka nun durch die zweite Trainingsgruppe vertreten sein. Quelle: APA