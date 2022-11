ÖSV-Alpin-Direktor Herbert Mandl kritisiert: "Drei Jahre sind keine jungen Fahrer nachgekommen"

Alpin-Direktor Herbert Mandl sagt vor Beginn der Abfahrtssaison in Lake Louise recht unverblümt, wo er denn die eigentlichen Problemzonen im ÖSV sieht.

Mit der Herren-Abfahrt am kommenden Freitag in Lake Louise (20.30 MEZ) beginnt die heurige Speedsaison im Weltcup. Gleich sechs Bewerbe (drei Abfahrten, drei Super-G) stehen an den ersten zwei Wochenenden in Kanada und Beaver Creek (USA) auf dem Programm. Überschattet wurde die Vorbereitung von der schweren Verletzung von Max Franz (33), der sich beide Beine gebrochen hat und die ganze Saison versäumen wird.

Vor dem Start nahm der neue ÖSV-Alpin-Direktor Herbert Mandl zu aktuellen Themen Stellung.

...