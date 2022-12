ÖSV-Ass Rohrweck nach Sturz in Innichen wohl verletzt

Für Johannes Rohrweck ist der erste von zwei Ski-Cross-Weltcup-Bewerben in Innichen am Mittwoch schmerzhaft zu Ende gegangen. Der 32-Jährige Oberösterreicher kam im Achtelfinale an dritter Stelle liegend kurz vor einem Sprung aus der Balance und dann zu Sturz und dürfte sich dabei verletzt haben. Nach minutenlanger Behandlung wurde der Val-Thorens-Sieger mit dem Akja von der Piste abtransportiert. Nähere Details gab es vorerst nicht. Matthias Graf zog ins Viertelfinale ein.

