ÖSV-Aufgebot für Damenrennen in St. Moritz

Nach den ersten Speed-Bewerben in Lake Louise (CAN) stehen im Alpinski-Weltcup der Damen kommendes Wochenende ein Super-G und der erste Parallel-Slalom der Saison in St. Moritz am Programm. Zwar hatte man auch in der Schweiz überlegt, wetterbedingt wie bei den Herren in Val d'Isere das Programm zu tauschen, bleibt nun aber beim ursprünglichen Programm.

ÖSV-Aufgebot für die Damen-Weltcuprennen in St. Moritz (beide Rennen live in ORF 1): Super-G (Samstag, 10.30 Uhr): Ricarda Haaser, Michaela Heider, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Elisabeth Reisinger, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Tamara Tippler, Anna Veith, Stephanie Venier Parallel-Slalom (Sonntag, Finale 13.30 Uhr): Eva-Maria Brem, Michaela Dygruber, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Katharina Liensberger, Chiara Mair, Katharina Truppe Quelle: APA