ÖSV-Aufgebot für Herren-Weltcuprennen in Wengen

Der Österreichische Skiverband schickt am Freitag nur fünf Athleten in die Weltcup-Kombination in Wengen. Weil der Programm-Ablauf wegen der Wetterprognose verändert wurde und der Slalom nun zuerst stattfindet, verzichten einige Speedfahrer auf ein Antreten und konzentrieren sich auf die Spezialabfahrt am Samstag. Daniel Danklmaier reist für zwei Europacup-Abfahrten nach Kitzbühel.

SN/APA (AFP)/PETER SCHNEIDER Kriechmayer wärmte sich bereits auf