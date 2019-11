ÖSV-Aufgebote für Levi mit Gallhuber und Schwarz

Katharina Gallhuber und Marco Schwarz werden beim Alpinski-Weltcup am Wochenende in Levi ihre Comebacks nach Kreuzbandrissen geben. Zudem ist im Slalom Katharina Liensberger mit dabei, die wegen eines fehlenden Ausrüstervertrages im Sölden-Riesentorlauf noch gefehlt hatte. Auch der an einer Knochenprellung laborierende Christian Hirschbühl meldete sich fit.

Damen-Slalom am Samstag (10.15/13.15 Uhr/live ORF 1): Michaela Dygruber, Katharina Gallhuber, Franziska Gritsch, Katharina Huber, Hannah Köck, Katharina Liensberger, Chiara Mair, Katharina Truppe Herren-Slalom am Sonntag (10.15/13.15 Uhr/live ORF 1): Marc Digruber, Manuel Feller, Mathias Graf, Christian Hirschbühl, Michael Matt, Dominik Raschner, Marco Schwarz, Johannes Strolz Quelle: APA