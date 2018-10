ÖSV-Betreuer sahen in Damen-RTL unerwartete "Lichtblicke"

Obwohl beim alpinen Ski-Auftakt in Sölden mit Stephanie Brunner als Fünfte nur eine Österreicherin unter den Top 15 landete, bilanzierte die ÖSV-Führungsriege positiv. Denn acht der elf gestarteten Österreicherinnen schafften den Sprung in den Entscheidungsdurchgang. Die französische Siegerin Tessa Worley freute sich über einen Erfolg, "an einem Ort, an dem man als Rennfahrerin gewinnen will."

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Tessa Worley holte in Sölden den Sieg