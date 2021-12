ÖSV-Biathleten hatten in Hochfilzen müde Beine

Der Deutsche Johannes Kühn hat den Weltcupsprint in Hochfilzen am Freitag gewonnen. Die österreichischen Skijäger lagen weit zurück.

"Zach", das war die fast einhellige Reaktion der ÖSV-Biathleten nach dem Weltcupsprint am Freitag in Hochfilzen. Bei Postkartenwetter im tief verschneiten Stützpunkt im Tiroler Pillerseetal lief gar nichts für die ersatzgeschwächten Österreicher, die am Freitag noch die Absage von Julian Eberhard hatten hinnehmen müssen.

Der Tiroler Felix Leitner war auf Platz 32 der beste Lokalmatador. "Es war ein harter Arbeitstag, ich habe mir am Schießstand schwergetan. Zwei Fehler sind doch zu viel", sagte er. Simon Eder aus Saalfelden schoss stehend zwei Mal daneben und ergatterte mit Rang 40 gerade noch einen Weltcuppunkt. Der sonst so sichere Schütze hatte sich ganz weit außen auf Schießplatz 28 von 30 platziert, um gute Windbedingungen zu haben. Dann ging gleich der erste Schuss daneben. "Da spielt dann auch der Kopf mit", bekannte der Routinier. Eine ähnliche Aufholjagd in der Verfolgung am Samstag wie zuletzt in Östersund (von Platz 27 auf 6) wollte der 38-Jährige nicht versprechen.

An den fehlenden Zuschauern lag es jedenfalls nicht: "Leider haben wir uns schon an leere Ränge gewöhnt", klagte Eder. "Wir müssen aber dankbar sein, dass wir unter diesen Umständen unseren Sport ausüben dürfen." Die Öffnungsschritte nach dem Lockdown kamen zu spät für Hochfilzen, weil kurzfristig die notwendigen Zusatztribünen nicht mehr hätten aufgestellt werden können.

Fehlerfrei kam keiner der Österreicher durch, geklagt wurde über schwere Beine. "Ein bissl eingerostet" fühlte sich beispielsweise David Komatz, der am Freitag seinen 30. Geburtstag feierte. Gut geölt war der Motor bei Johannes Kühn: Der Deutsche feierte seinen ersten Weltcupsieg und führt das Feld am Samstag als Führender in die Verfolgung. Das schwarz-rot-goldene Fahnenmeer, sonst ein gewohntes Bild in Hochfilzen, musste er sich selbst dazudenken.

Ab 14.15 Uhr folgt in Hochfilzen der Sprint der Frauen. Österreichs Paradebiathletin Lisa Hauser, Sprintsiegerin in Östersund, geht mit dem Gelben Trikot der Weltcupführenden ins Rennen.

Ergebnisse Hochfilzen

Sprint Herren: 1. Johannes Kühn (GER/1 Fehler) 26:05,0 Min., 2. Martin Ponsiluoma (SWE/1) +14,3, 3. Anton Smolski (BLR/0) +20,5. Weiters: 32. Felix Leitner (2) +1:15,5 Min., 40. Simon Eder (2) +1:30,7, 56. David Komatz (1) +1:46,7, 101. Lukas Pitzer (3) +3:17,0, 109. Magnus Oberhauser (3) +3:44,0.