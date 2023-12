ÖSV-Biathleten im Sprint von Östersund nicht im Spitzenfeld

Wie die Frauen haben auch die österreichischen Biathleten im Weltcup-Sprint von Östersund schlecht abgeschnitten. Bester ÖSV-Mann am Samstag bei minus 15 Grad war Felix Leitner als 26. Der Tiroler blieb zwar ohne Fehlschuss, handelte sich über die 10 km wie seine Teamkollegen David Komatz (34./0 Strafrunden) und Simon Eder (36./2) aber großen Rückstand ein. Über den ersten Sieg seiner Karriere durfte sich überraschenderweise der Deutsche Philip Nawrath freuen.

Der 30-jährige Nawrath setzte fast 20 Sekunden vor den ebenfalls fehlerfreien Norwegern Tarjei Bö und Vebjörn Sörum den hervorragenden Saisonstart des deutschen Teams fort. Viel Aufholbedarf haben eine Woche vor dem Heimweltcup in Hochfilzen hingegen die Österreicher. In der Verfolgung am Sonntag geht Leitner nahezu zwei Minuten hinter Nawrath ins Rennen. Johannes Thingnes Bö ist ebenfalls noch nicht in Galaform, der Weltcup-Titelverteidiger musste sich nach neun Sprintsiegen in Serie mit Rang 18 begnügen.