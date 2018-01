ÖSV-Biathleten überraschten als Fünfte

Die österreichischen Biathlon-Herren haben in der Weltcup-Staffel von Ruhpolding den fünften Rang belegt. David Komatz, Simon Eder, Daniel Mesotitsch und Dominik Landertinger hatten am Freitag ohne Strafrunde und mit sechs Nachladern mehr als eineinhalb Minuten Rückstand auf Sieger Norwegen.

Die Skandinavier mit Lars Helge Birkeland, Tarjei Bö, Emil Hegle Svendsen und Johannes Thingnes Bö gewannen klar vor Frankreich (+ 24,9 Sek.), Russland (53,4), Deutschland (1:26,5) und Österreich (1:39,8). Am Samstag folgt in Ruhpolding die Damen-Staffel. Für Sonntag sind die Massenstart-Rennen angesetzt. Der in der Staffel mit Halsschmerzen ausgefallene Julian Eberhard ist dafür fraglich. Landertinger und Eder hatten sich am Mittwoch mit Top-Ten-Rängen im Einzel ebenfalls für den Massenstart qualifiziert.

Wegen Eberhards Ausfall hatte in der Staffel kurzfristig Daniel Mesotitsch einspringen müssen. Auch deshalb kam Rang fünf, das beste Saisonresultat, überraschend. Komatz startete für das ÖSV-Team mit einem Nachlader und übergab als Zwölfter (+20 Sek.) an Eder, der sich ohne Fehlschuss auf den dritten Zwischenrang (+1,6 Sek.) verbesserte. Mesotitsch musste hingegen viermal Nachladen und verlor auch in der Loipe viel Zeit. Der Routinier schickte Landertinger an der sechsten Stelle mit über einer Minute Rückstand ins Rennen. Der Ex-Weltmeister überholte mit einem Schießfehler noch die Italiener.

(APA)