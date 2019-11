ÖSV-Biathleten wollen die Giganten ärgern

Beim Weltcupauftakt in Östersund beginnt auch der Großangriff auf Bø und Fourcade.

Rasches Wiedersehen mit den Rentieren: Erst Mitte März ist der Biathlon-Tross von der WM im schwedischen Östersund abgereist. Am Samstag steigt dort der Auftakt zur neuen Weltcupsaison. Österreichs Biathleten kehrten mit guten Erinnerungen zurück, bei den Titelkämpfen rettete Julian Eberhard mit einer kaum mehr erwarteten Bronzemedaille im Massenstart die trübe WM-Bilanz am Ende einer schwierigen Saison.

Heuer soll im zweiten Jahr unter Cheftrainer Ricco Groß vieles besser werden und nach Möglichkeit auch wieder ein Weltcupsieg gelingen. 2018/19 reichte es lediglich zu vier Stockerlplätzen, zwei davon in der Staffel, zwei durch Julian Eberhard und seinen Saalfeldner Clubkollegen Simon Eder. Das Duo platzierte sich trotz krankheitsbedingter Pausen mit den Rängen acht und neun auch zufriedenstellend im Gesamtweltcup. Teamsenior Eder (36 Jahre alt) formuliert zwei große Saisonziele: "Auf den Heimweltcup in Hochfilzen (13. bis 16. Dezember, Anm.) und die WM in Antholz freue ich mich schon sehr."

Den Aufschwung mittragen soll ein weiterer Routinier. Ex-Weltmeister Dominik Landertinger kämpfte nach seiner Bandscheibenoperation um den Anschluss und streifte wegen seines (mittlerweile Ex-)Beraters auch noch am Dopingskandal um die ÖSV-Langläufer an. Groß glaubt an ein Comeback des Tirolers in der Weltspitze: "Die Form kommt und geht, die Klasse bleibt."

Klasse zeigten in der Vorsaison vor allem Weltcupsieger Johannes Thingnes Bø (NOR) und Martin Fourcade (FRA) mit zusammen 21 Einzelsiegen. Das Duo wird auch im bevorstehenden Winter das Maß aller Dinge sein. Simon Eder ist Realist: "Ich glaube, Bø und Fourcade werden ganz schwierig zu schlagen sein - da brauchen wir uns nichts vormachen. Trotzdem trainieren wir das ganze Jahr, damit wir die beiden ärgern können."

Ärgern könnten die Österreicher die Konkurrenz als Team. Der 22-jährige Tiroler Felix Leitner komplettiert im Idealfall ein starkes Quartett, das bei der ersten Staffel in Hochfilzen zu den Sieganwärtern zählen soll.

Gemeinsam mit den Männern trainierten die zwei besten ÖSV-Frauen, Lisa Hauser und Julia Schwaiger. "Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen", erklärt die Tirolerin Hauser, die reif für ihren ersten Einzelpodestplatz ist. Ganz oben gestanden ist sie bereits zwei Mal in der Single-Mixed-Staffel gemeinsam mit Simon Eder. Zuletzt vor zwei Jahren in Östersund, wo am Samstag mit diesem Paarbewerb auch die neue Saison eröffnet wird.