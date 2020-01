ÖSV-Boarder in Bad Gastein ohne Podestplatz, Ulbing Siebente

Österreichs Snowboarder haben sich den Heim-Parallelslalom in Bad Gastein ganz anders vorgestellt. Im Kampf um die Podestplätze konnte am Dienstag niemand mitreden, Daniela Ulbing hielt immerhin im Viertelfinale die heimischen Fahnen hoch und belegte am Ende Rang sieben. Die Deutsche Ramona Theresia Hofmeister setzte ihre Siegesserie fort, bei den Herren triumphierte der Italiener Daniele Bagozza.

Jemima Juritz sowie Benjamin Karl, Lukas Mathies und Andreas Prommegger schieden allesamt zu Beginn des Top-16-Finales im Achtelfinale aus. Für Vorjahressiegerin Claudia Riegler war genauso wie auch für Sabine Schöffmann, Fabian Obmann, Alexander Payer und Sebastian Kislinger bereits in der Qualifikation Endstation gewesen. Ulbing besiegte zum Auftakt noch die Niederländerin Michelle Dekker, schied dann aber im Duell mit der zweitplatzierten Ester Ledecka aus. "Ich war schon gescheit nervös am Start und habe es dann linientechnisch ein bisschen übertrieben, bin zu gerade gefahren", analysierte die 21-Jährige im ORF-Interview. Nach ihrem vierten Rang in Bannoje war es ihr zweitbestes Saisonresultat. Für Juritz kam gegen die Schweizerin Patrizia Kummer das Aus. Noch deutlich schlechter verlief der Tag aber für Riegler. "Ich bin vom Start weg nicht ins Fahren und einfach nicht von der Kante gekommen. Ich weiß nicht genau warum, aber es muss am Setup liegen. Das ist natürlich bitter. Ich muss das Rennen schnell abhaken", sagte die Salzburgerin zu ihrem Quali-Scheitern. Am Mittwoch im Teambewerb bekommt sie noch eine Chance, da geht sie mit Prommegger an den Start. Der kam im Duell mit dem Russen Dimitrij Sarsembajew zu Sturz. "Ich bin schon hart aufgekommen, habe ein bisschen Kopfweh und das Genick wird sicher zumachen", gab Prommegger Einblick. Der Tageszehnte sei mit den Bedingungen "nicht so zurechtgekommen". Auch Karl hatte mit dem sehr aus der Richtung gesetzten Kurs seine liebe Mühe, zog mit Andrej Sobolew ebenfalls gegen einen Russen den Kürzeren. "Das Ergebnis ist sehr schade für alle Österreicher, aber wir haben morgen noch eine Chance, zu zeigen was wir können", verlautete der Niederösterreicher. Der Gesamtweltcup-Dritte geht im Mixed-Bewerb mit Ulbing an den Start. Mathies scheiterte an Stefan Baumeister. Der Deutsche verhinderte im "kleinen Finale" gegen Roland Fischnaller einen italienischen Dreifachsieg. Daniele Bagozza sicherte sich vor seinem Landsmann Maurizio Bormolini seinen zweiten Weltcupsieg. "Es ist sicher ein besonderer Sieg für mich", betonte Bagozza. Bei den Damen unterstrich Hofmeister ihre aktuelle Vormachtstellung mit dem vierten Sieg in Folge. "Mir fehlen die Worte, ich liebe diesen Kurs", sagte die 23-Jährige. Im Finale besiegte sie Ledecka, die vor zwei Tagen noch in der alpinen Ski-Kombination von Zauchensee Rang sechs belegt hatte und ihr Snowboard-Saisondebüt gab. "Ich bin gerne da, mir gefällt es hier. Es war ein unglaubliches Rennen, ich bin froh über den zweiten Platz", sagte die Ausnahme-Athletin aus Tschechien. Dritte wurde die Schweizerin Julie Zogg. Quelle: APA