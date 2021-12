ÖSV-Cheftrainer Puelacher: "Ich mache mir keine Sorgen"

Verbesserungspotenzial im Slalom, eine starke Speedtruppe und keine größere Baustelle - ÖSV-Cheftrainer Andreas Puelacher zeigt sich vor dem "halben Heimspiel" in Südtirol zufrieden.

Mit dem Slalom am vergangenen Sonntag haben die Herren Weltcuprennen in allen vier Disziplinen bestritten - bevor es nun ab diesem Mittwoch mit dem Training auf der berühmt-berüchtigten Saslong-Abfahrt im Grödnertal weitergeht. Wir sprachen mit Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher über Stärken, Schwächen und Überraschungen - und er sagt: "Ich mache mir keine Sorgen."Speedbereich. Da sieht Andreas Puelacher sein Team am besten aufgestellt. Der Doppelsieg in der Abfahrt von Lake Louise (Mayer vor Kriechmayr) war natürlich ein Traumstart. "Mayer und Kriechmayr sind ...