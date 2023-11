ÖSV-Damen starten mit vier Kilo mehr und dem Mut zum Risiko in die neue Saison

Österreichs Abfahrerinnen trainierten sich mehr Überwindung und Gewicht an. Beim Skiweltcup-Speedauftakt am Matterhorn, sofern es das Wetter zulässt, gehören sie so gleich zu den Favoritinnen. Nina Ortlieb und Conny Hütter geben laut Chefcoach Roland Assinger im ÖSV-Team das Tempo vor, zudem sollte Mirjam Puchner in dieser Saison konstant um einen Podestplatz mitfahren.

BILD: SN/GEPA PICTURES/ PATRICK STEINER Nina Ortlieb