ÖSV-Damen ohne Iraschko-Stolz bei WM-Generalprobe Dritte

Österreichs Skispringerinnen haben am Samstag bei der Generalprobe für den erst kürzlich ins WM-Programm in Seefeld aufgenommenen Teambewerb überraschend einen Medaillenrang geholt. Überraschend auch deshalb, weil die ÖSV-Equipe in Ljubno ohne die an einer Lungenentzündung laborierende Daniela Iraschko-Stolz antreten musste. Österreich landete hinter Deutschland und Slowenien auf Rang drei.

SN/APA (AFP)/JURE MAKOVEC Stockerlplatz für die ÖSV-Damen