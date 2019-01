Das österreichische Skispringerinnen-Quartett hat am Samstag im Weltcup-Teambewerb in Zao nur den Deutschen den Vortritt lassen müssen. Jacqueline Seifriedsberger, Eva Pinkelnig, Chiara Hölzl und Daniela Iraschko-Stolz lagen 27,4 Punkte hinter Weltcup-Spitzenreiterin Katharina Althaus und Co., hielten aber die japanischen Lokalmatadorinnen mit Sara Takanashi souverän auf Distanz.

Quelle: APA