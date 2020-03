ÖSV-Damen suchen in Aare versöhnlichen Abschluss

Österreichs alpine Ski-Damen wollen einen durchwachsenen Winter in Aare mit einem erfolgreichen Ende beschließen. Dafür wurde wenig dem Zufall überlassen, bereits am 5. März flog ein Teil des Technik-Teams Richtung Schweden. Das Coronavirus hat den Weltcup-Zirkus im hohen Norden genauso wie Krisengerede um die ÖSV-Saison noch nicht eingeholt.

Christian Mitter, der Rennsportleiter der Damen, ist für den Schlussakt ab Donnerstag zuversichtlich. "Die Slalomsaison ist eine der besseren, die wir in den letzten Jahren abgeliefert haben, im Riesentorlauf sind uns einfach die Leistungsträgerinnen ausgefallen und der Parallelslalom, der ist sowieso ein eigenes Kapitel", sagte Mitter zur APA.

Mit dem Parallel-Event startet das Aare-Triple. Die Technik-Spezialistinnen des ÖSV werden da schon fünf gute Trainingstage auf schwedischem Schnee in den Beinen haben. Der Auftaktbewerb soll auch Starthilfe sein, um den Rennmotor nach einer erneut langen Pause wieder hochzufahren. Seit Mitte Jänner fand nur ein Riesentorlauf und ein Slalom statt. "Von diesem Aspekt her war es eine ganz komische Situation für die Technikerinnen. Es fühlt sich ein bisserl wie eine Europacup-Saison an. Wir müssen eben immer wieder neu schauen, wo wir stehen", sagte Mitter.

Sein Team stehe, so der frühere Trainer im norwegischen Herren-Team, keinesfalls als Krisenteam da. Die Situation werde derzeit schlecht geredet. "Und zu Saisonbeginn, wo es gleich oder sogar ein bisschen schlechter gelaufen ist, wurde alles schöngeredet. Nur wegen ein paar Abfahrten, die nicht so hingehaut haben, muss man die Kirche schon im Dorf lassen. Es sind neue Podiumsfahrerinnen, neue Siegergesichter, viele neue Leute, die ihre besten Weltcup-Resultate geschafft haben, dazugekommen", sagte Mitter und zählte neben Liensberger und Truppe auch Ortlieb, Reisinger, Gritsch und Mörzinger auf. "Die, die dir vor allem im Speedbereich einmal einen Tag mit einem Sieg retten können, haben nicht ganz so ihre Saison gehabt."

Von bereits bekannten Virus-Schutzprogrammen ausgenommen, seien die ÖSV-Läuferinnen in Aare vom Coronavirus derzeit nicht wirklich betroffen. "Aber wir sind natürlich vorsichtig", sagte Mitter. "Wir halten die vorgegebenen Sicherheitsvorkehrungen ein und schauen, dass wir vielleicht nicht mit anderen Teams essen und unsere Sachen im Appartement selber regeln. Man ist mehr für sich als anderswo, aber das ist man hier oben sowieso immer."

