ÖSV-Damen-Technikgruppe auf Trainingskurs in Osttirol

Ein vielfältiges Programm absolviert eine kleine Technikerinnen-Gruppe der ÖSV-Alpin-Damen diese Woche in Osttirol. Am Mittwoch wurde in Amlach ein Klettersteig bezwungen, zudem steht für Bernadette Schild, Katharina Truppe und Co. Canyoning, Mountainbike-Downhill und Tennis auf dem Programm. Das Schneetraining startet ab 8. August in Neuseeland, in sechs Monaten ist Lienz Weltcup-Schauplatz.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Teambuildung der ÖSV-Skidamen