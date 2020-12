ÖSV-Damen wurden nicht nur vom Sturm verweht

Semmering-Riesentorlauf abgebrochen - das zur Halbzeit schwer geschlagene ÖSV-Team bekommt im Nachtslalom am Dienstag die Chance zur Revanche.

Ein Sturm hat am Montag zum Abbruch des Riesentorlaufs am Semmering geführt. Die Österreicherinnen konnten gut damit leben, dass das Rennen nicht in die Wertung kam, denn nach dem ersten Durchgang war das ÖSV-Team geschlossen im Hintertreffen. Um den Sieg und die Podestplätze wären andere gefahren. Da der Riesentorlauf nicht um einen oder zwei Tage verschoben wird, sinnen Katharina Gallhuber und Co. im Nachtslalom am Dienstag (15.15/18.30, live in ORF eins und im SN-Ticker) auf Revanche.

Petra Vlhová ...