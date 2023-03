ÖSV-Doppelführung für Kombinierer im Teamsprint von Lahti

Im Teamsprint beim Weltcup-Finale der nordischen Kombinierer in Lahti haben die beiden rot-weiß-roten Duos mit einer Doppelführung nach dem Springen überzeugt. Der WM-Dritte Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger führen vor dem entscheidenden Langlauf am Freitag (12.30 Uhr/live ORF 1) sechs Sekunden vor Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer. Norwegen mit Doppel-Weltmeister Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak geht mit einem Rückstand von 12 Sekunden in die 2 x 7,5 km.

Gute Sprünge von Lamparter und Co.

Ebenfalls in Lauerposition befindet sich das deutsche Duo Julian Schmid und Vinzenz Geiger, das mit 24 Sekunden Verspätung in die Loipe starten wird. Beim Weltcup-Finale in Finnland stehen am Wochenende noch zwei Bewerbe auf der Großschanze mit jeweils 10 km Langlauf auf dem Programm.