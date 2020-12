Der Tiroler Raphael Haaser und der Oberösterreicher Daniel Hemetsberger haben am Montag im Super-G des Ski-Europacups in Zauchensee für einen ÖSV-Doppelsieg gesorgt. Haaser gewann mit 0,19 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen und führt nach seinem RTL-Erfolg in Hochgurgl auch die Gesamtwertung an. Dritter wurde der Franzose Roy Piccard (+0,68).

