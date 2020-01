Die Europacup-Abfahrt der Damen am Dienstag in St. Anton hat einen ÖSV-Doppelsieg gebracht. Nadine Fest gewann 1,54 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Rosina Schneeberger. Rang drei ging 1,74 zurück an die Französin Karen Clement Smadja. Im Gesamtklassement ist die Kärntnerin Fest vor der nächsten Abfahrt am Mittwoch 30 Punkte hinter der Deutschen Jessica Hilzinger Zweite.

Quelle: APA