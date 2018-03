ÖSV-Doppelsieg in Europacup-Super-G durch Rädler, Ortlieb

Einen Doppelsieg der ÖSV-Damen hat am Mittwoch der letzte Europacup-Super-G der Saison in Soldeu (AND) gebracht. Ariane Rädler, die erst am Vortag die alpine Ski-Abfahrt gewonnen und damit auch die Disziplinwertung für sich entschieden hatte, siegte 0,01 Sekunden vor Nina Ortlieb. Dritte wurde die Schwedin Lisa Hörnblad (0,51), die sich dadurch die Disziplinwertung sicherte.

Ortlieb ist weiter auf Kurs die Europacup-Gesamtwertung zu gewinnen, da liegt sie zwei Bewerbe vor Schluss mit 925 Zählern vor Hörnblad (785) sowie der Schweizerin Aline Danioth (743) in Führung. Schon beim Riesentorlauf am Freitag könnte Ortlieb den Sieg in der Gesamtwertung fixieren. Ergebnisse vom Europacup-Super-G der alpinen Ski-Damen am Mittwoch in Soldeu (Andorra): 1. Ariane Rädler (AUT) 51,57 Sekunden - 2. Nina Ortlieb (AUT) +0,01 Sek. - 3. Lisa Hörnblad (SWE) 0,51 Europacup-Stand, Gesamtwertung (31/33): Ortlieb 925 Punkte - 2. Hörnblad 785 - 3. Aline Danioth (SUI) 743 Super-G (Endwertung): 1. Hörnblad 388 - 2. Ortlieb 372 - 3. Nadine Fest (AUT) 285 (Apa/Ag.)