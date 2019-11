ÖSV ergreift in Causa Dürr Rechtsmittel

Der Österreichische Skiverband wird gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Innsbruck in der Causa Johannes Dürr Rechtsmittel ergreifen. Das kündigte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" an. Dürr hatte 2018 bei einer Veranstaltung in Wattens angedeutet, dass der ÖSV Doping stillschweigend dulde. Der Verband ging daraufhin gerichtlich gegen diese Behauptung vor.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Dürr wegen Dopings lebenslang gesperrt