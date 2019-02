Österreichs Ski-Damen feierten am Samstag bei der Europacup-Abfahrt in Crans-Montana einen Dreifach-Erfolg: Elisabeth Reisinger, die auch die Gesamtwertung anführt, gewann das erste von zwei Rennen vor Nina Ortlieb und Araine Rädler. Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec war ebenso am Start, die Slowenin wies als Vierte auf Reisinger aber 46/100 Rückstand auf. Für Reisinger war es Saisonsieg Nr. 5.

Quelle: Apa/Ag.