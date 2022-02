ÖSV-Festspiele in Lahti: Stefan Kraft fliegt wieder mit Aufwind

Der ÖSV-Adler überzeugte beim Weltcup in Lahti mit zwei Siegen und Rang drei.

Als Superadler wurden Österreichs Skispringer gefeiert, als Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern und Co. in der Trainer-Ära von Alex Pointner von einem Sieg zum nächsten flogen. Inzwischen hat eine neue Generation übernommen - und sie ist nicht wesentlich weniger erfolgreich als die einstigen ÖSV-Superadler.

Als strahlende Team-Olympiasieger aus Peking zurückgekehrt, zeigten die Österreicher beim Weltcup in Lahti herausragende Flugqualitäten. Am Sonntag landeten beim Ex-aequo-Sieg von Ryoyu Kobayashi (JPN) und Halvor Egner Granerud (NOR) drei ÖSV-Adler in den Top sechs ...