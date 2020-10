ÖSV-Herren-Chef Puelacher: "Für Läufer ist nichts anders"

Cheftrainer Andreas Puelacher spricht über die mentalen Herausforderungen der am Wochenende in Sölden beginnenden Weltcup-Saison und fehlende Entwicklungen im ÖSV-Team.

Es ist der Beginn einer in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Saison: Der alpine Ski-Weltcup startet am Wochenende in Sölden statt mit Partys, Trubel und Fanaufmärschen mit zwei Riesentorläufen unter Ausschluss der Zuschauer. Dem Konzept haben sich Freitag übrigens auch die Schweizer Veranstalter angeschlossen, selbst die berühmten Lauberhornrennen werden im Jänner ohne Zuseher stattfinden. Was für die Sportler anders sein wird und was man sich von der Saison überhaupt erwarten darf, darüber sprachen die SN mit ÖSV-Cheftrainer Andreas Puelacher.

Wie ...