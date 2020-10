ÖSV-Herren fahren am Samstag Quali um Sölden-Startplatz

Österreichs Ski-Herren führen am Samstag auf dem Pitztaler Gletscher ein internes Qualifikationstraining durch, um den letzten Startplatz für den Auftakt-Riesentorlauf in Sölden zu ermitteln. Mit Manuel Feller, Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Roland Leitinger, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Patrick Feurstein sind sieben Athleten fix qualifiziert, wie der ÖSV am Freitag bekanntgab.

Bewerber für den achten Startplatz sind Dominik Raschner, Thomas Dorner, Raphael Haaser, Daniel Meier, Magnus Walch, Christian Borgnaes, Adrian Pertl und Fabio Gstrein. Der erste Herren-Riesentorlauf der Saison findet am 18. Oktober, also in etwas mehr als einer Woche statt. Quelle: APA