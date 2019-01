ÖSV-Herren in Oberhof Biathlon-Staffel-Dritte

Österreichs Biathleten haben nach einem Fehlstart eine erfolgreiche Aufholjagd hingelegt und am Ende einen Weltcup-Podestplatz in der Staffel gefeiert. Das Herren-Quartett mit Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger und Julian Eberhard landete am Sonntag in Oberhof mit einer Strafrunde (sieben Nachlader/2:18,6) auf Rang drei. Der Sieg ging an Russland (0+6) vor Frankreich (1+8/1:01).

Erfolgreiche Aufholjagd des ÖSV-Quartetts