Die österreichische Herrenstaffel mit Felix Leitner, Simon Eder, Dominik Landertinger und Julian Eberhard hat am Freitag beim Weltcup in Ruhpolding Rang vier belegt. ÖSV-Schlussmann Eberhard verlor den Zielsprint um Platz drei gegen den Franzosen Simon Desthieux knapp. Den Sieg sicherte sich Norwegen klar vor Deutschland.

Am Samstag folgt am WM-Schauplatz von 2012 die Damen-Staffel, zum Abschluss am Sonntag stehen die Massenstarts auf dem Programm.

Quelle: APA