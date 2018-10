ÖSV-Herren suchen Slalompisten

Um sich nach der Riesentorlaufabsage in Sölden nun bestmöglich auf den Weltcup-Slalom am 18. November in Levi vorzubereiten, begibt sich Österreichs Herren-Skiteam auf Pisten-Suche. Pass Thurn und Schnalstal sind Optionen, bevor man in der Woche darauf zum Training nach Kaabdalis in Schweden fliegen wird. In Levi ist die ÖSV-Slalommannschaft zum Trainieren nicht eingeladen.

